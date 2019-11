Olympiacos, P. Martins: "Vogliamo scrivere la storia all'Allianz Arena"

Il tecnico dell'Olympiacos, Pedro Martins, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions in programma domani sul campo del Bayern Monaco: "Non ci aspettiamo un Bayern diverso domani, il nuovo allenatore ha avuto pochissimi giorni per lavorare. Non mi aspetto un sistema di gioco differente da parte dei bavaresi, anche se magari potrebbe cambiare qualche giocatore. Non siamo soddisfatti dell'andata, nessuno lo è quando perde. Abbiamo dato tutto, ma è andata male. Speriamo di giocare allo stesso livello anche a Monaco. Dobbiamo crederci, metterci l'anima e scrivere la storia tra le mura dell'Allianz Arena". Ad Atene i biancorossi hanno perso 2-3.