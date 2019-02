© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nabil Fekir non ce la fa. L'attaccante del Lione infatti sarà assente per la trasferta nel Principato di Monaco in programma domenica alle 21. Il capitano dell'OL ha subito un brutto colpo in allenamento e il suo allenatore Bruno Genesio non lo inserito nella lista dei convocati, così come Rafael squalificato e Jérémy Morel infortunato. Queste assenze hanno permesso ai giovani Ousseynou Ndiaye e Yassin Fekir, fratello del nazionale francese di unirsi al gruppo di diciannove giocatori.