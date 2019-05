Olympique Marsiglia, Villas-Boas si candida: "Mi piacerebbe allenare"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

André Villas-Boas strizza l'occhio all'Olympique Marsiglia. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza con lo Shanghai SIPG, è attualmente libero e ha dichiarato in un'intervista: "Sono già stato contattato dall'OM nel 2013, prima di andare allo Zenit. È uno dei più grandi club europei, con tanto prestigio. Sicuramente potrei essere interessato. Per quanto riguarda il successore di Garcia, la società è in buone mani con Zubizarreta, che io conosco molto bene. Se mi dovessero chiamare, ci incontreremo subito e potrebbe essere una possibilità".