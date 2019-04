OM, Balotelli evita la stangata: solo una giornata di squalifica per lui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine Mario Balotelli se l'è cavata con una sola giornata di squalifica. Nei giorni scorsi si vociferava di una possibile squalifica di addirittura 8 giornate per colpa di una presunta manata che Supermario avrebbe rifilato al difensore del Bordeaux Pablo (che ha riportato la frattura del naso). Ma alla fine la Commission de Discipline della LFP, che si è pronunciata questa sera, ha scelto di non punire l'attaccante al quale è stata appunto comminata una sola giornata di squalifica per somma di ammonizioni. Di contro, lo stesso Pablo è stato fermato dal giudice sportivo per 2 giornate di campionato.