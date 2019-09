© foto di Imago/Image Sport

Michael Owen sta facendo parlare di sé con l'autobiografia pubblicata da poco, in cui ha attaccato Fabio Capello. L'ex Pallone d'Oro ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti su Steven Gerrard ai microfoni di Sky Sports UK, in particolare riferendosi alla fine della storia d'amore con il Liverpool: "Sono sicuro che avrebbe preferito finire la sua carriera a Liverpool, accettando anche di giocare meno per poi essere integrato nello staff tecnico. Però era una figura potente, un simbolo, e penso che sia stato costretto ad andarsene prima. Steven era più grande del club". Una situazione che ricorda molto quella di Francesco Totti e Daniele De Rossi.