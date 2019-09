Palermo, prima delusione. Eliminato in casa dal Biancavilla in coppa

Prima delusione per il nuovo Palermo. I rosanero sono stati eliminati al turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, perdendo in casa ai calci di rigore contro il Biancavilla, rappresentante di un paese di 23mila abitanti in provincia di Catania. L'incontro era terminato 1-1 con rete palermitana di Santana. Ai rigori termina 3-5 e sono decisivi gli errori di Mauri e Crivello.