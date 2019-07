Paris Saint-Germain, ultimatum su Neymar: si chiude entro il 31 luglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ha messo un ultimatum sulla vendita di Neymar. Secondo quanto riportato da CNews il club parigino ha fissato la data del 31 luglio come termine ultimo per la cessione del calciatore brasiliano, ormai lontano dalla capitale parigina. Per poter evitare interferenze con la preparazione della prossima stagione, la società francese vuole assolutamente chiudere le trattative entro la fine del mese.