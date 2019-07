© foto di Imago/Image Sport

Le prime avvisaglie si erano registrate lo scorso aprile. Ora il Manchester City potrebbe dare l'assalto decisivo a Thiago Almada, talentino classe 2001 del Velez Sarsfield che in patria si sono affrettati a definire 'nuovo Messi'. Lo riporta quest'oggi il The Sun che spiega come i Citizens abbiano pronta un'offerta, probabilmente decisiva, da 18 milioni di euro. Per Almada si aprirebbero poi le porte di un prestito in un club europeo per iniziare a rapportarsi con la nuova filosofia calcistica.