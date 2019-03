© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale francese, Paul Pogba ha parlato anche del suo futuro, commentando in particolare le voci che lo vorrebbero come obiettivo del Real Madrid di Zinedine Zidane: "Il Real Madrid è un sogno per ogni bambino, per ogni giocatore di calcio. Oggi però sono a Manchester e sono felice. Abbiamo un nuovo allenatore e gioco con fiducia. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro".