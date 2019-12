Pogba vuole lasciare il Man United. L'Equipe: "Canzone d'addio"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina apre con il futuro di Paul Pogba, sogno di mercato della Juventus, ormai prossimo a lasciare il Manchester United. Il Nazionale francese ha deciso di interrompere la propria avventura con i Red Devils e la prossima estate cambierà squadra a un anno dal termine del suo accordo. Il Real Madrid resta in pole per il suo acquisto, ma molto dipenderà dai prossimi mesi e dai club che proveranno ad inserirsi. Il quotidiano francese titola in prima pagina: "Canzone d'addio".