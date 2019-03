© foto di Imago/Image Sport

Pavel Pogrebnyak sospeso dal comitato etico della Federazione Russa fino al termine della stagione. L'attaccante dell'Ural negli scorsi giorni s'era scagliato contro la presenza di calciatori di colore nella sua nazionale: "Ridicolo avere neri in Nazionale", disse Pogrebnyak in riferimento alla presenza di Mario Fernandes e a quella di Ariclenes da Silva Ferreira, meglio noto come Ari.

Successivamente, lo stesso Pogrebniak ha provato a correggere il tiro: "Non ho nulla contro i calciatori di colore. Non volevo offendere nessuno e mi scuso. Mi piacerebbe solo vedere in Nazionale giocatori nati e cresciuti nel nostro Paese". Parole che non gli hanno evitato la punizione: sospensione fino alla fine della stagione calcistica e multa di 250mila rubli.