Porto, Trapp si avvicina: col PSG si può chiudere a sei milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kevin Trapp si avvicina al Porto. L'estremo difensore tedesco, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Eintracht Francoforte, è vicino al trasferimento in Portogallo. L'operazione, come riportato da AS, si chiuderà intorno ai 6 milioni di euro. In Bundesliga ha collezionato 147 presenze, mentre in carriera ha disputato in 12 occasioni la Champions League.