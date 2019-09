© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Infortunio subito in Nazionale per il giocatore del Barcellona, Nelson Semedo. In campo con il Portogallo in casa della Serbia, il terzino è stato preferito a Cancelo ma ha giocato per soli 65 minuti dopo che ha subito un infortunio alla caviglia sinistra in uno scontro con Kolarov. Semedo è stato costretto ad uscire in barella e il Barça spera che non si tratti di un problema grave.