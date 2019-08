Premier, preview 2° turno: c'è City-Spurs, Kean verso l'esordio dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani riparte la Premier League con il secondo turno. Manchester City-Tottenham è il big match della giornata. I campioni d'Inghilterra sono i favoriti, considerando anche le assenze di Son (squalificato) e Alli (infortunato). Pochettino dovrà fare a meno anche di Sessegnon. Qualche problema anche per Unai Emery, con il suo Arsenal privo degli esterni bassi Bellerin e Tierney. Moise Kean potrebbe fare il suo esordio dal 1' in Everton-Watford: l'italiano è favorito su Calvert-Lewin mentre dall'altra parte Deulofeu dovrebbe partire dalla panchina. Allarme in casa Liverpool: Adrian si è fatto male nei festeggiamenti post Supercoppa europea. I reds, che nel corso della partita d'esordio contro il Norwich hanno perso Alisson, hanno acquistato tre giorni fa Andy Lonergan (36 anni) per correre ai ripari. Di seguito le probabili formazioni del secondo turno:

ARSENAL-BURNLEY

Domani ore 13.30

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Monreal; Torreira, Guendounzi; Nelson, Willock, Aubameyang; Lacazette. All. Emery.

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Berg, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes. All. Dyche.

- - -

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH

Domani ore 13.30

ASTON VILLA (4-2-3-1): Heaton; Elmohammady, Engels, Mings, Taylor; McGinn, Hourihane; Trezeguet, Grealish, El Ghazi; Wesley. All. Smith.

BOURNEMOUTH (3-4-2-1): Ramsdale; S. Cook, Mepham, Ake; Smith, Billing, Lerma, Rico; Fraser, King; C. Wilson. All. Howe.

- - -

BRIGHTON-WEST HAM

Domani ore 13.30

BRIGHTON (5-4-1): Ryan; Montoya, Duffy, Burn, Dunk, March; Gross, Stephens, Pröpper, Maupay; Andone. All. Potter.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Balbuena, Diop, Masuaku; Rice, Wilshere; Snodgrass, Fornals, Lanzini; Chicharito. All. Pellegrini.

- - -

EVERTON-WATFORD

Domani ore 13.30

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gbamin, Davies; Richarlison, Sigurdsson, Bernard; Kean. All. Marco Silva.

WATFORD (4-2-4): Foster; Femenia, Dawson, Cathcart, Holebas; Capoue, Doucuré; Huhes, Deeney, Gray, Pereyra. All. Javi Gracia.

- - -

NORWICH-NEWCASTLE

Domani ore 13.30

NORWICH (4-2-3-1): Fährmann; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis; Vrancic, Trybull; Buendia, Stiepermann, Cantwell; Pukki. All. Farke.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Manquillo, Schär, Lascelles, Dummett; Hayden, Shelvey, Longstaff; Ritichie, Joelinton, Almiron. All. Bruce.

- - -

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL

Domani ore 13.30

SOUTHAMPTON (3-4-2-1): Gunn; Bednarekk, Stephens, Vestegaard; Valery, Romeu, Ward-Prowse, Bertrand; Ings, Redmond; Adams. All. Hasenhuttl.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Origi, Firmino. All. Klopp.

- - -

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM

Domani ore 18.30

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Maherez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose; Winks, Ndombele; Sissoko, Eriksen, Lucas Moura; Kane. All. Pochettino.

- - -

SHEFFIELD UNITED-CRYSTAL PALACE

Domenica ore 15

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Freeman, Norwood, Fleck, Stevens; Robinson, McBurnie. All. Wilder.

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Ward, Cahill, Dann, Van Aanholt; Townsend, McArthur, Milivojevic, Meyer; Zaha, Benteke. All. Hodgson.

- - -

CHELSEA-LEICESTER

Domenica ore 17.30

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Jorginho, Kanté; Pedro, Mount, Pulisic; Giroud. All. Lampard.

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Soyuncu, Evans, Chilwell; Tielemans, Ndidi, Choudhury; Ayoze, Vardy, Maddison. All. Rodgers.

- - -



WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED

Lunedì ore 21

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Boly, Coady; Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Dendoncker, Jonny

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Pogba, McTominay; Pereira, Lingard, Martial; Rashford. All. Solskjaer.