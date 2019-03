Premier League, Hazard salva Sarri dal ko: 1-1 tra Chelsea e Wolves

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È terminata da pochi minuti la seconda delle tre partite di Premier League in programma quest'oggi, quella di Stamford Bridge tra Chelsea e Wolverhampton. I Blues hanno rischiato di perdere, venendo salvati solamente nei minuti di recupero finali dalla rete messa a segno dalla stellina belga Hazard. Ad inizio del secondo tempo, infatti, erano andati avanti gli ospiti, grazie al gol firmato da Raul Jimenez. Occasione persa per la squadra allenata da Sarri, soprattutto perché tra poco (ore 17.30) scenderanno in campo Manchester United e Arsenal.

Questo il programma completo del 30° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Crystal Palace-Brighton 1-2

16:00 Cardiff-West Ham 2-0

16:00 Huddersfield-Bournemouth 0-2

16:00 Leicester-Fulham 3-1

16:00 Newcastle-Everton 3-2

16:00 Southampton-Tottenham 2-1

18:30 Manchester City-Watford 3-1

Domenica

13:00 Liverpool-Burnley 4-2

15:05 Chelsea-Wolverhampton 1-1 (56' Jimenez (W), 90'+2' Hazard (C))

17:30 Arsenal-Manchester United