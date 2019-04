Premier League, i risultati: manita Bournemouth, Everton ko

© foto di Federico De Luca

Anche la Premier League in campo, come al solito, in questo sabato. Quattro partite alle 16, di seguito risultati e marcatori:

Brighton-Bournemouth 5-0 (33' Gosling, 55' Fraser, 74' Brooks, 82' Wilson, 92' Stanislas)

Burnley-Cardiff 2-0 (31', 92' Wood)

Fulham-Everton 2-0 (46' Cariney, 69' Babel)

Southampton-Wolverhampton 3-1 (2', 30' Redmond, 28' Boly, 71' Long)

Il programma

Manchester United - West Ham (oggi, ore 18.30)

Crystal Palace - Manchester City (domani, ore 15.05)

Liverpool - Chelsea (domani, ore 17.30)

Watford - Arsenal (lunedì, ore 21)