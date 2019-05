Premier League, Origi salva il Liverpool: 3-2 a Newcastle ma Salah va ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria sofferta conquistata dal Liverpool che ha trionfato per 3-2 sul campo del Newcastle. I Reds sono passati in vantaggio al 13' con van Dijk ma pochi minuti dopo sono stati raggiunti da Atzu che ha riportato la gara in parità. Al 28' però Salah ha riportato avanti il Liverpool ma al 54' Rondon ha trovato il 2-2. Al 73' però Jurgen Klopp è stato costretto a perdere proprio l'egiziano, uscito in barella e tra gli applausi del St. James Park dopo un brutto scontro con il portiere ma proprio Origi entrato al suo posto ha trovato all'86' il gol vittoria che ha regalato ancora tre punti ai Reds e che permette al Liverpool di andare a +2 sul City, che lunedì sarà impegnato contro il Leicester, e di lottare ancora per il titolo.

Il programma completo del 37° turno di Premier :

Ieri

EVERTON-BURNLEY 2-0

Oggi

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 1-0

WEST HAM-SOUTHAMPTON 3-0

WOLVERHAMPTON-FULHAM 1-0

CARDIFF-CRYSTAL PALACE 2-3

NEWCASTLE-LIVERPOOL 2-3

Domenica

CHELSEA-WATFORD ore 15

HUDDERSFIELD-MANCHESTER UNITED ore 15

ARSENAL-BRIGHTON ore 17.30

Lunedì

MANCHESTER CITY-LEICESTER ore 21