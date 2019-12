© foto di NewsPix/Image Sport

Non è passato inosservato il voto del giurato del Pallone d'Oro per lo Sri Lanka, il collega del Daily News Hafiz Marikar. Dopo l'incomprensibile scelta dei migliori 5 (Alexander-Arnold, Aubameyang, Griezmann, Lewandowski, Ter Stegen, in questo preciso ordine, tenendo fuori Messi, Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Salah, Mané, Mbappé e Alisson) sono state svelate le sue preferenze per il premio Yashin, per il miglior portiere del 2019. Primo Kepa Arrizabalaga, secondo Hugo Lloris, terzo Wojciech Szczesny. Non c'è il vincitore Alisson e nemmeno gli altri componenti del podio Ter Stegen ed Ederson. Se è già discutibile lasciar fuori dal podio il numero uno del Liverpool che è stato decisivo per la vittoria in Champions League, è totalmente cervellotico e incoerente l'esclusione di Marc-André ter Stegen considerato che lo stesso giornalista di Sri Lanka lo aveva incluso fra i migliori 5 giocatori in assoluto del Pallone d'Oro. Attendiamo a questo punto che vengano svelati anche i suoi voti riguardanti il premio Kopa. Siamo certi di rimanere stupiti anche in questo caso.