Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato dall'evento di partnership con LiveScore: "Per me chiunque può vincere LaLiga, basta solo che non arrivi a superare gli 85-90 punti. Così sarebbe un campionato equilibrato, altrimenti, se quei limiti venissero superati, sarei preoccupato. Il VAR è già diventato parte integrante del calcio e, personalmente, è stato bello introdurlo", le sue dichiarazioni riportate da Marca.