Quincy Promes potrebbe avere una seconda chance in una big. L'esterno d'attacco olandese, rigeneratosi all'Ajax (11 gol e 4 assist finora in 18 presenze stagionali) dopo un'avventura poco fortunata al Siviglia, ha infatti attirato l'interesse di Liverpool e Arsenal in Premier League. A riportarlo è il Sun, secondo il quale sia i Reds che i Gunners sarebbero pronti a scommettere sul talento classe '92 già dalla prossima finestra di mercato.