PSG, Al-Khelaifi: "Neymar non è stato costretto a firmare con noi"

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha indicato la porta d'uscita a Neymar. Ecco le sue parole a France Football: "Nessuno lo ha obbligato a firmare" è quanto dichiarato al magazine. E ancora: "I giocatori devono assumersi le proprie responsabilità. È necessario fare di più, lavorare di più. Non sono qui per compiarcersi. Se non sono d'accordo le porte d'uscita sono aperte. Non voglio più atteggiamenti da stelle".