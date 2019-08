PSG, all'incontro con il Barcellona per Neymar c'è anche Al-Khelaifi

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

In mattinata la dirigenza del Barcellona è volata a Parigi per incontrare il PSG, così da tentare un nuovo affondo per provare a riportare Neymar al Camp Nou. Per i blaugrana c'è il ds Abidal, in compagnia del dg Grau e del capo del settore sportivo, Bordas. Da contraltare per i parigini presente il ds Leonardo, ma non solo lui. Anzi, secondo quanto riferisce Radio Catalunya 1, c'è addirittura Nasser Al-Khelaifi, proprietario e presidente del Paris Saint-Germain.