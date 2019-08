© foto di Insidefoto/Image Sport

Non c'è mai pace in questa estate per Neymar. Il calciatore brasiliano è al centro del mercato europeo e, nonostante i problemi fisici, ha ricevuto la convocazione con il Brasile. Una chiamata che non è piaciuta al Paris Saint-Germain, come riportato da UOL Esporte: il club parigino non è stato contattato dalla Federazione per sapere delle condizioni del giocatore verdeoro.