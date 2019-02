© foto di Insidefoto/Image Sport

L'esterno del PSG Dani Alves ha parlato della sfida di questa sera contro il Manchester United. Questi alcuni passaggi del suo pensiero: "Spero che la squadra abbia imparato qualcosa dagli errori del passato in questa competizione, non dovremo ripeterli. In Champions non c'è spazio per gli errori. Abbiamo grandi ambizioni, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi, ma servirà fare attenzione ad ogni minimo dettaglio".