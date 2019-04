PSG, Di Maria: "Sono rimasto qui per vincere la Champions League"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Angel di Maria giura amore al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino ha dichiarato a Canal +: "Ho prolungato qui (in ottobre, ndr) perché volevo vincere la Champions League. Quest'anno sarei stato libero di scegliere dove andare. Ho avuto proposte da altri club molto importanti. Ma a breve raggiungeremo questo obiettivo". El Fideo fa un parallelo col Real Madrid: "Ho vinto la Decima dopo molti anni di attesa ed è stata una soddisfazione ineguagliabile. Vincere la prima Champions qui sarebbe per me indimenticabile".