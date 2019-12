© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani all'Atletico Madrid? È una pista di mercato che potrebbe concretizzarsi la prossima estate, complice la scadenza del contratto del Matador con il PSG. A tal proposito AS, nella sua versione online, pubblica alcune dichiarazioni arrivate dall'entourage del calciatore uruguaiano. Dichiarazioni che confermano i contatti con la dirigenza dei Colchoneros in vista della stagione 2020/2021 anche se non sembra che le parti abbiano già iniziato a ragionare di numeri. Cavani di fronte a tale manifestazione d'interesse ha confermato la disponibilità a parlare. Difficile, infine, l'ipotesi di un trasferimento a gennaio di Cavani visto che il PSG anche se per soli sei mesi di contratto vorrebbe monetizzare il più possibile il cartellino dell'ex Napoli.