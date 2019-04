© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé ha commentato così la dura sconfitta del suo Paris Saint-Germain a Lille (1-5), proprio nella partita che avrebbe potuto proclamare i parigini campioni di Francia con sei giornate d'anticipo: "Nessuno dice che non è lecito perdere, ma non possiamo certo farlo in questa maniera. Dobbiamo correggere questo difetto, abbiamo giocato come se fossimo dei tifosi e non dei professionisti. Serve reagire subito visto che ci aspettano tante altre gare", le sue parole a Canal +.