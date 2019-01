© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sull'infortunio di Neymar: "Martedì sera, al Centro sportivo di Ooredoo, il Paris Saint-Germain ha riunito un gruppo di esperti medici riconosciuti in tutto il mondo per fare un punto sull'infortunio al piede destro che ha subito Neymar Jr nei 16esimi di finale della Coppa di Francia contro lo Strasburgo, lo scorso 23 gennaio. È stato deciso di sottoporre il giocatore a un trattamento conservativo per la lesione del quinto metatarso destro. Di conseguenza, il ritorno in campo di Neymar Jr è previsto entro dieci settimane". Niente intervento, dunque, ma il brasiliano salterà gli ottavi di finale di Champions contro il Manchester United e gli eventuali quarti sono a rischio.