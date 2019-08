PSG, niente Italia per Nsoki. Il giovane difensore andrà al Nizza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cercato nelle scorsi giorni dalla Lazio e, più recentemente, anche dalla Juventus, il futuro di Stanley Nsoki, difensore classe '99 di proprietà del PSG, sarà ancora nel massimo campionato francese. Secondo quanto riferito da RMC Sport, infatti, il calciatore presto sarà ufficialmente del Nizza, club che ha appena cambiato assetto proprietario. I nizzardi, si apprende, verseranno circa 12,5 milioni di euro nelle casse dei parigini per il franco-centrafricano, atteso tra stasera e domani in città per svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra.