PSG, problema all'adduttore per Mbappe: out con il Brest

Un'assenza per prevenire eventuali ricadute. Kylian Mbappé non è stato convocato dal Paris Saint-Germain per la sfida contro il Brest a causa di un affaticamento all'adduttore rimediato nel match di Champions contro il Bruges. L'attaccante francese dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Didier Deschamps.