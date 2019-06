PSG, Raiola a Parigi per parlare con Leonardo di De Ligt

Mino Raiola a Parigi per incontrare i vertici del Paris Saint-Germain. In questi minuti il noto procuratore è nella Capitale francese per parlare col PSG del possibile trasferimento in Ligue 1 del difensore classe '99 Matthijs De Ligt. Il PSG già da un paio di settimane ha avanzato una proposta importante: 7 milioni di euro netti a stagione, un'offerta di cui si discuterà anche adesso visto che Leonardo - di ritorno a Parigi dopo l'avventura al Milan - ha nell'acquisto del centrale di difesa la sua priorità.

Chiacchierata anche per Marco Verratti. Il futuro del centrocampista della Nazionale non è in discussione: resterà a Parigi e presto arriverà il rinnovo del contratto.

Rencontre avec l’un des agents le plus influent au monde , l’italien Mino Raiola à Paris pour conclure le transfert du néerlandais De Ligt au PSG @PSG_inside !!! pic.twitter.com/C08YaBHl8S — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) 12 giugno 2019