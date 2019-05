TMW - Futuro De Ligt, pressing del PSG: offerti 7 mln a stagione

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt non ha ancora deciso sul suo futuro. Il Barcellona resta in vantaggio, anche perché ha la preferenza del calciatore, ma in questi giorni le riflessioni del difensore classe '99 vanno avanti: perché il club catalano lo vuole, è pronto a esaudire le richieste dell'Ajax, ma in giro per l'Europa non è l'unico club interessato. E, in alcuni casi, le offerte per l'ingaggio sono molto più alte.

L'offerta del PSG - Ad oggi, l'offerta più importante recapitata a De Ligt è stata quella del Paris Saint-Germain: 7 milioni di euro netti a stagione. Il club campione di Francia è alla ricerca dell'erede di Thiago Silva e sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca dei migliori centrali di difesa sul mercato.

Gli altri club interessati - Il PSG in questo momento è il club che ha presentato l'offerta più alta, decisamente più alta anche di quella che il Barcellona ha fatto recapitare al ragazzo. Ci sono poi altri due club interessati: Bayern Monaco e Juventus, ma ad oggi in posizione più defilata.