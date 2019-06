© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il PSG si scatena e, in attesa di Milinkovic-Savic, è vicinissimo a piazzare un colpo di mercato dalla Spagna. Secondo i media transalpini, infatti, il club campione di Francia sarebbe pronto a chiudere per Pablo Sarabia. Sarebbe addirittura questione di ore per l'annuncio ufficiale relativo all'arrivo del classe '92, proveniente dal Siviglia e che firmerà col PSG un contratto quinquennale.