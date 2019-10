PSG, Tuchel: "Felice per la vittoria e per Sarabia"

© foto di Imago/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha commentato la vittoria contro l'Angers per 4-0: "Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni in costruzione, favorendo così le loro ripartenze. Nella ripresa siamo migliorati e non abbiamo più corso rischi. Sono molto contento per la vittoria. Sono felice per Sarabia, anche per la convocazione in nazionale. Mbappé? Non so se andrà in Nazionale, vedremo se rimarrà a curarsi o giocherà con la Francia".