© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo conquistato per 2-1 contro l'Angers, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha detto: "Abbiamo giocato bene per molti minuti, ma ci sono stati dei tratti dove abbiamo concesso troppe opportunità e spazi troppo grandi tra le linee. Ma siamo felici di essere tornati a vincere. Era veramente necessario. Non è facile, è normale. Neymar? Ha giocato bene, ma queste sono le cose che ci aspettiamo da lui, che sia decisivo per noi, che faccia gol, che faccia assist, è il suo lavoro, perché questo è il suo talento".