PSG, Tuchel: "L'obiettivo è vincere Scudetto e Coppa"

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Monaco, valsa ai parigini lo scudetto: "Abbiamo giocato un gran primo tempo. Non è il nostro miglior momento ma siamo stati bravi. Siamo stati meno bravi dopo il 3-0 però abbiamo vinto ed è importante. Tutti vorrebbero vincere tutto, la Champions è importante ma anche un club come la Juve attende da vent'anni per vincerla. Ora l'obiettivo è fare la doppietta scudetto e coppa. Dobbiamo vincere sabato contro il Rennes".