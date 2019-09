PSG, Tuchel: "La gara contro il Real non deciderà tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attesa gara quella che domani aspetta il PSG, impegnato in Champions contro il Real Madrid. Del match, in conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico parigino Thomas Tuchel: "Il Real ha palla, molta esperienza nella competizione e tanti trofei in bacheca, ma non dobbiamo subire il loro gioco. Vogliamo essere aggressivi e giocare in fretta. È una partita difficile, e comunque fantastica, ma è la prima. Non è quella decisiva. Anche se è chiaro che vogliamo vincere: dobbiamo fare una buona prestazione per creare fiducia, questo è l'obiettivo. Abbiamo assenti, proprio come il Real. È un peccato, ma mi fido dei miei giocatori".

Andando poi si singoli tanto attesi: "Kimpembe è in ottime condizioni fisiche, si è allenato duramente per dieci o dodici settimane. È in forma e sa giocare. È un po' diverso il discorso per Icardi: non so esattamente in che stato fisico si trovi, quanti minuti può giocare. Non so se partirà titolare, se dal 1' ci sarà Choupo-Moting, o entrambi: ci mancano alcuni attaccanti, dobbiamo trovare soluzioni, ma mi fido dei miei giocatori. Sono convinto che la squadra sarà forte mercoledì".

Battuta finale sull'ex di turno, Navas: "È ovviamente una partita speciale per lui. È stato il portiere del Real per molte stagioni e ci è riuscito. Il posto di portiere è speciale, con regole speciali, devi essere molto forte mentalmente, ancora di più quando sei il custode del Real. Sono molto felice che sia con noi oggi. Ha sempre un sorriso e ha un buon umore".