PSG, Tuchel sorride: Mbappe in gruppo, può essere convocato col Lione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Thomas Tuchel: Kylian Mbappé, assente contro il Real Madrid, è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Lione, in programma domenica sera. Il fenomeno francese è assente dallo scorso 25 agosto, quando rimediò un infortuno alla coscia sinistra nel match contro il Tolosa. Una decisione definitiva sarà presa solo nella giornata di domani; non ci sarà, invece, Edinson Cavani, così come Kehrer e Draxler. Lo riporta L'Equipe.