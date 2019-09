© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità verso la gara di domani tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Con Neymar sospeso per due giornate (oggi la riduzione da 3 a 2, ndr), con Cavani e Mbappé ai box, è certa la presenza di Icardi in attacco on Sarabia e Di Maria ai suoi fianchi. Secondo RMC, in mediana potrebbe essere alzato Marquinhos in luogo di Herrera, con Kimpenbe dunque in campo in difesa al fianco di Thiago Silva. Esordio Champions tra i pali per Navas con la maglia del PSG contro il suo passato.