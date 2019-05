PSG, via Mbappé o Neymar? Tuchel: "Se non restano, troveremo altro"

Kylian Mbappé o Neymar, il Paris Saint-Germain rischia di perdere un attaccante per la prossima stagione. Thomas Tuchel, tecnico dei parigini, in conferenza stampa ha commentato le voci di mercato legate ai suoi calciatori. "Questo è il calcio. Tuttavia, se me lo chiedete, devo dire che come allenatore vorrei la permanenza di entrambi. Se così non fosse, bisogna trovare delle soluzioni", le parole di Tuchel.

Caso Mbappè. Tuchel ha proseguito sulle recenti dichiarazioni dell'ex Monaco: "Non voglio perdere la testa con questo discorso, io parlo con lui tutti i giorni. Lui sa che lo voglio qui al PSG, c'è un buon rapporto tra noi".