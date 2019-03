Qual. Euro 2020, al 45' vincono Spagna e Svizzera. Grecia in difficoltà

© foto di Imago/Image Sport

Soffre la Spagna a Malta: la formazione di Luis Enrique, oggi assente per motivi familiari, vince di misura a Malta grazie al gol di Morata. Non sbaglia la Bosnia (gol di Pjanic), che dopo il primo tempo conduce 2-0 sulla Grecia mentre l'Italia domina contro Liechtenstein. Bene la Norvegia nella sfida tutta scandinava contro la Svezia, mentre lo svizzero-orobico Freuler decide la sfida contro la Danimarca dopo i primi 45'. Bene anche la Romania, in vantaggio di due reti sulle Fær Øer. Di seguito i risultati dopo i primi tempi delle gare per le qualificazioni per gli Europei di stasera:

Armenia-Finlandia 0-2

(14' Jensen. 78' Soiri)

Bosnia-Erzegovina-Grecia 2-0

(10' Visca, 15' Pjanic)

Italia-Liechtenstein 4-0

(17' Sensi, 32' Verratti, 35', 45' Quagliarella)

Irlanda-Georgia 1-0

(36' Hourihane)

Malta-Spagna 0-1

(31' Morata)

Norvegia-Svezia 1-0

(41' Johnsen)

Romania-Far Oer 3-1

(26' Deac (R), 29', 33' Keseru (R), 40' rig. Davidsen)

Svizzera-Danimarca 1-0

(19' Freuler)