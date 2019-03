Qual. Euro 2020, i risultati finali: Francia e Inghilterra ok, pari Portogallo

© foto di Imago/Image Sport

Francia e Inghilterra sul velluto, vittorie per Albania e Ucraina, pari per Bulgaria e Portogallo. Sono questi i risultati delle partite disputate in serata, valide per il secondo turno della fase di qualificazione a Euro 2020. I campioni del Mondo in carica rifilano un poker all'Islanda (a segno Mbappé e Griezmann), mentre i Tre Leoni, dopo quelli rifilati alla Repubblica Ceca, segnano altri 5 gol, stavolta alla malcapitata Macedonia, con Barkley sugli scudi e autore di una doppietta. Il post Panucci è dolce per l'Albania, 3-0 facile contro Andorra. Successo in extremis per l'Ucraina di Shevchenko, che passa in Lussemburgo grazie a un'autorete al 93'. Uno a uno, invece, nelle altre due sfide: Kosovo-Bulgaria e Portogallo-Serbia.

Andorra-Albania 0-3: 21' Sadiku, 88' Balaj, 96' Abrashi

Francia-Islanda 4-0: 12' Umtiti, 68' Giroud, 78' Mbappe, 84' Griezmann

Kosovo-Bulgaria 1-1: 39' Bozhikov, 62' Zeneli (K)

Lussemburgo-Ucraina 1-2: 34' Turpel (L), 40' Tsygankov, 93' Rodrigues (aut.)

Montenegro-Inghilterra 1-5: 17' Vesovic (M), 30' Keane, 39' e 59' Barkley, 71' Kane, 81' Sterling

Portogallo-Serbia 1-1: 7' (rig.) Tadic, 42' Pereira