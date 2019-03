© foto di Imago/Image Sport

Seconda serata di qualificazione agli Europei 2020 con protagonista l'Italia che ha trionfato per 2-0 sulla Finlandia. Oltre agli azzurri però è scesa in campo anche la Spagna che ha battuto 2-1 la Norvegia grazie alle reti di Rodrigo e Sergio Ramos. Bene anche la Grecia che ha battuto 2-0 il Liechtenstein con i gol di Fortunis e Donis mentre la Bosnia ha trionfato per 2-1 contro l'Armenia: reti di Milosevic e Krunic (assist di Pjanic).

QUAL. EURO 2020

Georgia-Svizzera 0-2

Gibilterra-Irlanda 0-1

Malta-Isole Far Oer 2-1

Svezia-Romania 2-1

Italia-Finlandia 2-0

Bosnia-Armenia 2-1

Liechtenstein-Grecia 0-2

Spagna-Norvegia 2-1