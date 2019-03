Qual. Euro2020, Girone C: Irlanda del Nord 1°, Germania: buona la prima

© foto di NewsPix/Image Sport

Al primo posto del Gruppo C di qualificazione agli Europei 2020 troviamo l'Irlanda del Nord che battendo 2-1 la Bielorussia, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ed è in testa alla classifica a punteggio pieno. Buona la prima invece per la Germania che ha battuto 3-2 l'Olanda ad Amsterdam e ha conquistato i primi tre punti in classifica raggiungendo proprio la squadra di Koeman. Ancora zero punti invece per Bielorussia ed Estonia.

QUAL. EURO2020 - Gruppo C

Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1

Olanda-Germania 2-3

CLASSIFICA: Irlanda del Nord 6, Germania 3*, Olanda 3, Bielorussia 0, Estonia 0*.

*una gara in meno