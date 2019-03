Qual. Euro2020, Gruppo E: cade la Croazia, buona la prima per il Galles

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Gruppo E di qualificazione agli Europei 2020, il Galles batte la Slovacchia e sale in testa alla classifica. Grazie alla rete di James, la squadra di Ryan Giggs ha trovato una prima vittoria importante approfittando anche del clamoroso ko della Croazia che è finita sconfitta in rimonta in casa dell'Ungheria, salita a 3 punti in testa insieme a Galles e Slovacchia.

QUAL. EURO 2020 - GRUPPO E

Galles-Slovacchia 1-0

Ungheria-Croazia 2-1

CLASSIFICA: Slovacchia 3, Galles 3*, Ungheria 3, Croazia 3, Azerbaigian 0*.

*una gara in meno