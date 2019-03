R.Ceca, per Inghilterra e Brasile un solo attaccante convocato: Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è un solo attaccante convocato dal commissario tecnico della nazionale della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy, per la sfida di qualificazione per Euro 2020 e per l'amichevole contro il Brasile. Si tratta del calciatore della Roma Patrik Schick. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Koubek (Rennes), Pavlenka (Werder Brema), Vaclik (Siviglia).

Difensori - Coufal (Slavia Praga), Celustka (Antalyaspor), Gebre Selassie (Werder Brema), Kaderabek (Hoffenheim), Kalas (Bristol City), Kudela (Slavia Praga), Novak (Trabzonspor), Suchy (Basilea).

Centrocampisti - Dockal (Philadelphia Union), Jankto (Sampdoria), Kral (Slavia Praga), Masopust (Jablonec), Pavelka (Kasimpasa), Soucek (Slavia Praga), Vydra (Burnley), Zmrhal (Slavia Praga).

Attaccanti - Schick (Roma).