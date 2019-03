R. Madrid, Keylor Navas: "Che bello riavere Zidane, è trasparente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tornato Zidane e Keylor Navas si è ripreso il suo posto in porta. L'ecuadoregno infatti ha giocato titolare contro il Celta Vigo e dopo la gara ha detto: "Oggi ho potuto giocare e sono felice di essere tornato a farlo. Zidane? Lo conosciamo e tutti siamo felici, sappiamo come lavora, sappiamo che è un allenatore trasparente, un grande essere umano, se ci aggiungi che ha un sacco di conoscenze sia come giocatore e che sa allenare. Va molto bene a tutti, Zidane è un allenatore che parla sempre e dice la verità".