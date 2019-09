R. Madrid, la prima di Hazard: discese, dribbling e tiri. Bernabeu applaude

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 14 maggio 2019 resterà caro a Eden Hazard: il giorno del suo debutto in gare ufficiali con la maglia del Real Madrid. L'infortunio del pre-campionato non gli permesso di giocare le prime tre sfide di campionato, oltre le due col Belgio, ma al 57' della sfida col Levante ha fatto il suo ingresso in campo, per la prima volta al Bernabeu, e i fantasmi sono svaniti.

Trenta minuti, tutto il repertorio - Gli basta poco più di mezzora per incantare la sua nuova casa: discesa, dribbling e tiro, il meglio del suo calcio, al primo pallone toccato. Tante belle giocate, i giallio provocati a Clerc e Vezo, perché è impossibile rubargli palla. A Londra già lo sanno, a Madrid sono pronti a toccare con mano tutto quel talento pronto a sprigionarsi.