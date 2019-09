© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani col Villarreal, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato dell'esclusione dai convocati di Rakitic e del momento difficile dei blaugrana: "Rakitic? Se non c'è lui, è perché tra i convocati ci sono altri giocatori. Non è infortunato, è una questione tecnica. Abbiamo tanti centrocampisti e per questa partita ho deciso così".

Come vede il Villarreal?

"Ci complica sempre le cose, ha giocatori rapidi e di qualità. Contro di noi l'anno scorso fece un partitone. Vogliamo dare continuità agli ottimi risultati ottenuti in casa domani, oltre a cambiare nelle prossime partite quanto fatto finora in trasferta".

Come si spiega i mancati risultati lontano dal Camp Nou?

"Dobbiamo migliorare, non è facile ripetere il percorso che abbiamo fatto nella Liga nella scorsa stagione. Nel calcio ogni tre giorni puoi entrare o uscire da una crisi. Ci aspettano due gare e vogliamo fare sei punti, solo così potremo restare tranquilli".