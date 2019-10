Steven Gerrard, allenatore dei Glasgow Rangers, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa Laegue contro il Porto: "L'imperativo sarà quello di mantenere la concentrazione alta. In pochi ci danno favoriti ma crediamo che dando il massimo possiamo portare a casa qualche punto. Ho un enorme rispetto per il Porto. Sono un grandissimo club e conosciamo quando sia difficile questa partita. Ma vogliamo essere orgogliosi della nostra prestazione e di tutto ciò che avremo dato in campo".